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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Van denizi' gafı

    Grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında Van Gölü'ne deniz diyerek gaflarına bir yenisini daha ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 14:16
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Van denizi' gafı

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti.

    Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Anadolu'daki yatırımlar hakkında da konuştu.

    Ancak Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili burada yaptığı konuşmada gaflarına bir yenisini daha ekledi.

    Anadolu'nun içinin boşaldığını Van üzerinden örnek vermek isteyen Kılılıçdaroğlu, Van Gölü'ne deniz diyerek şu ifadeleri kullandı;

    VAN DENİZİNİN İHTİŞAMI...

    "Anadolu'nun işi boşalıyor. Yatırım büyük ölçüde Batı'ya kaydı. Eskiden Anadolu Kaplanları vardı. Eskiden Van diye güzel görkemli bir ilimiz vardı hala var. Van denizinin kenarında bütün ihtişamıyla tarihiyle coğrafyasıyla duruyor. Ama malesef biraz boynu bükük."

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Van denizi' gafı VİDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Van denizi gafı #1


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