Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vekillerine sahaya inin talimatı

Seçim çalışmalarına şimdiden başlayan Kılıçdaroğlu, CHP'li vekillerden sahaya inip seçmene CHP'nin iktidara geleceğinin vurgusunu yapmasını istedi.

Sık sık erken seçimi kamuoyu gündemine getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenı yılda seçim çalışmalarına başlıyor.

CHP Lideri, vekilllerine 'saha inin' mesajı verdi...

Örgütlerine olası bir “erken seçim” için alarm veren Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleri, yeni yılda yollara düşecek.

İLK HEDEF YENİ OY KULLANACAK SEÇMEN

"Her yıl 1 milyon yeni genç seçmenin sandığa gideceğini”“ belirten CHP’li kurmaylar, genç seçmene ulaşmak için harekete geçti.

Bu çerçevede CHP’li vekiller yeni yılda sahada, başta genç seçmenler olmak üzere vatandaşla yüz yüze iletişimde olacak.

"CHP İKTİDAR OLURSA SORUNLAR BİTER"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla vekiller CHP iktidarında yapılacakları, sorunlara yönelik çözüm önerilerini detaylı anlatacak.

Vekiller, “Umutsuzluğa kapılmayın, her sorunun bir çözümü vardır. CHP iktidarında çözüm böyle olacak.” diyecek.

Parti yönetimince hazırlanan, “Haftalık Bilgilendirme Raporu”nda ise, 2020’nin son günleri ve yeni yıla ilişkin CHP’li vekillere çeşitli tavsiyelerde bulunuldu.

Rapor ile vekillere, “Eleştirel söylemlerimizi, projelerimizle desteklemeliyiz. Yanlışı gösterip, doğruyu anlatmalı, bunun adresinin de CHP iktidarı olduğu vurgusunu yapmalıyız.” mesajı verildi.