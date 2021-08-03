Gelecek dönemlerde yaşanabilecek iklim krizlerine işaret eden Kılıçdaroğlu, bu doğrultuda hazırlıkların yapılması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınlarına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu, orman yangınları sonrasında yapılacaklarla ilgili önerilerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN LİSTESİ

Kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, kağıda yazılan notlar üzerinden yaptığı açıklamada, iklim ve su krizinin yaşandığını söyledi.

Millet İttifakı olarak konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Yangından kim, ne zarar gördüyse kayıt altına alınmalı." dedi.

YANAN ARAZİLERLE İLGİLİ ORTAYA ATTIĞI İDDİA

Hükümet yetkilileri, yanan arazilerin yapılaşmaya tahsisinin anayasa ve kanunlar gereği mümkün olmadığını sıklıkla dile getirse de CHP Genel Başkanı bu konudaki iddiasını sürdürerek, "Yanan alanlarda ranta açılacak bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yangınlara karşı yapılacaklarla ilgili öneri VİDEO

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Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"YENİ İKLİM KRİZLERİNE HAZIRLANMALIYIZ"

"Ülkemizi derhal yeni iklim krizlerine hazırlamamız lazım. Ülkemiz iklim ve su krizinin tam ortasındadır. CHP olarak Millet İttifakı olarak yapmaya başlayacağız. Bizi nelerin beklediğini, nasıl hazırlık yapmamız gerektiğini konuşacağız.

"ZARARLAR KAYIT ALTINA ALINMALI"

Kayıpların raporlanması lazım. Yangından kim, ne zarar gördüyse kayıt altına alınmalıdır. Belediye başkanlarımız bu duyarlılığı göstermektedir.

Her orman için yangının planının yapılması lazım, bunu biz yapacağız. Ormanlarımız kendisini yenileyecektir. 'Fidan dikilsin' diyorsunuz ama bilim insanlarımızı dinlemenin tam zamanıdır.

"GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Bilim çalıştayını gerçekleştireceğiz. THK'nın yenilenmesi için belediyelerimizi, halkımızı ve iş insanlarını göreve çağırıyoruz. Biz bunu yapacağız. Yanan alanlarda ranta açılacak bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam."