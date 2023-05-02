Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Mısır’ı Türkiye’nin ili yapıp özel ekonomi bölgesi olarak ilan etti Ağrı'da miting düzenleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmalarında Mısır'ı da Elazığ, Kars ve Iğdır gibi illerle bir tutarak, "Bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Seçim ayına girilmesiyle birlikte heyecan bir kez daha arttı.

Türkiye'nin odaklandığı 14 Mayıs seçimlerinde adaylar vites artırdı.

Bu kapsamda yurdun dört bir yanında mitingler düzenlenmeye devam edilirken, tam anlamıyla seçim havasına girilmiş oldu.

Meydanlarda toplanan vatandaşlara vaatler sıralayarak demeçler veriliyor.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu süreçte sık sık gaflara imza atıyor.

"Mısır dahil bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi yapacağız"

Bugün ise yeni bir gafla gündeme geldi.

Ağrı'da miting düzenleyen Kılıçdaroğlu, "Buralara Erzurum merkezli olmak üzere Ağrı dahil, Elazığ dahil, Mısır, Kars, Iğdır ve Ardahan dahil bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun gafları

Mısır gafı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk gafı değil.

İşte unutulmayan o gaflar...

*Malatya'da ittifak ortakları ile birlikte açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı demişti.

*Trabzon'a giden Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yaparken örnek vermek istediği hadisi unutarak, "Gençleri korumazsanız, kadına yönelik şiddet konusunda sessiz kalırsanız, pazarlık masasına koyarsanız affetmez Bay Kemal. Hiç endişe etmeyin. Kadın başımızın üstündedir. Çünkü sevgili peygamberimiz, ‘Cennet kadının ayakları altındadır’ demiştir. Biz buna inanıyoruz." Hadisin doğrusu ise, "Cennet annelerin ayakları altındadır." şeklinde.

*Tarım konusunda yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, Konya'nın Hollanda'dan büyük bir ülke olduğunu ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda’dan büyük bir ülke." ifadelerini kullandı.