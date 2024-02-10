Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yılmaz Büyükerşen'e ziyaret CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte yeniden aday gösterilmeyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

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Yerel seçimlere az bir süre kala CHP, bazı belediye başkanlarını yeniden aday göstermeme kararı aldı.

CHP'de, 31 Mart seçimleri için toplanan Parti Meclisi'nde çoğu büyükşehir olmak üzere kritik şehirlerin adayları oylandı.

Bu oylama sonucu Eskişehir'de 5 dönemdir belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen, aday gösterilmedi.

Kentte 25 yıldır büyükşehir belediye başkanlığı yapan ve 6'ncı dönem için CHP'den adaylık başvurusunda bulunan Yılmaz Büyükerşen, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Yaptırılan anketlere de kırıldığını söyleyen Büyükerşen'in gönlünü ise Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

Evinde ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Yılmaz Büyükerşen’e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.