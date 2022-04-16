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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyareti

    Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz’ın ailesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taziyelerini iletti.
    • 16.04.2022 - 12:19
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyareti

    İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 18 Mart'ta aspirasyon pnimonisi nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındı.

    Alzheimer tanısı da konulan Beyaz, 12 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Beyaz'ın ölüm haberini oğlu Oğuzhan Beyaz verdi.

    Topkapı’ya gömüldü

    Sevenleri ve yakınlarının katıldığı törenle Zekeriya Beyaz’ın cenaze namazı, Esenler Merkez Camii'nde kılındı.

    Beyaz’ın cenazesi, Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda defnedildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Zekeriya Beyaz ın ailesine taziye ziyareti #1

    Kılıçdaroğlu, başsağlığı diledi

    Ölümünün ardından Beyaz’ın ailesi evinde taziyeleri kabul ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da başsağlığı dilemeye gidenler arasındaydı.

    Beyaz'ın Esenler'de yaşayan ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada ilahiyatçının yakınlarıyla bir süre sohbet etti, üzüntüsünü paylaştı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Zekeriya Beyaz ın ailesine taziye ziyareti #2

    Kaftancıoğlu da vardı

    AA'nın haberine göre Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Zekeriya Beyaz ın ailesine taziye ziyareti #3

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Zekeriya Beyaz ın ailesine taziye ziyareti #4

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Zekeriya Beyaz ın ailesine taziye ziyareti #5


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