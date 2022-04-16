Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyareti

Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz’ın ailesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taziyelerini iletti.

İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 18 Mart'ta aspirasyon pnimonisi nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Alzheimer tanısı da konulan Beyaz, 12 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Beyaz'ın ölüm haberini oğlu Oğuzhan Beyaz verdi.

Topkapı’ya gömüldü

Sevenleri ve yakınlarının katıldığı törenle Zekeriya Beyaz’ın cenaze namazı, Esenler Merkez Camii'nde kılındı.

Beyaz’ın cenazesi, Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Kılıçdaroğlu, başsağlığı diledi

Ölümünün ardından Beyaz’ın ailesi evinde taziyeleri kabul ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da başsağlığı dilemeye gidenler arasındaydı.

Beyaz'ın Esenler'de yaşayan ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada ilahiyatçının yakınlarıyla bir süre sohbet etti, üzüntüsünü paylaştı.

Kaftancıoğlu da vardı

AA'nın haberine göre Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.