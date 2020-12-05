Kemal Kılıçdaroğlu'nu başarılı bulanların oranı yüzde 28

Gezici Araştırma Merkezi'nin son yaptığı ankete göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu başarılı bulan vatandaşların oranı yüzde 28,8 olurken, başarısız bulanların oranı yüzde 56,5 olarak açıklandı.

Gezici Araştırma Merkezi’nin yaptığı son anketin sonuçları belli oldu.

Sonuçlara göre katılımcılar, “Bugün seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz” yönündeki soruya kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 36,6 AK Parti, yüzde 26,2 CHP ve yüzde 10,2 ise HDP yanıtını verdi.

CHP, KILIÇDAROĞLU'NDAN AZ OY ALDI

Verilen yanıtlara göre ittifaksız halde seçimlere gidilmesi halinde yüzde 9,6 ile İyi Parti ve yüzde 8,8 ile MHP Meclis’e giremiyor.

Ali Babacan’ın DEVA Partisi’ne oy vereceklerin oranı ise yüzde 6,6 olarak çıkıyor. Yüzde 2’lik bir kesim ise diğer partilere oy vereceğini söylüyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN MEMNUN OLANLARIN YÜZDESİ 28,8

Vatandaşlara ayrıca, "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu soruldu.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 28,8'i Kemal Kılıçdaroğlu’nu başarılı bulduğunu söyledi.

Yine ankete katılanların yüzde 56,5'i Kılıçdaroğlu'nu başarısız bulurken, yüzde 14,7'lik bir kesim de bir fikri olmadığını belirtti.

Ankete göre böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden 2 puan daha fazla almış oldu.