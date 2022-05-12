Petrol
107.65
0.12%
Euro
16.05
-0.53%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
908.27
-0.37%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
469.422
-4.92%
BTXN Coin
12.59
3.79%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    Kemal Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu karşıladı

    Kemal Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu karşıladı

    Canan Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanlanmasının ardından uçakla Ankara'dan İstanbul'a gelen Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından karşılandı.
    • 12.05.2022 - 18:58
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 19:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanlanmasının ardından tüm milletvekillerini İstanbul parti binasına çağırdı.

    Kendisi de çağrısının ardından uçakla Ankara'dan İstanbul'a geldi.

    İmamoğlu karşıladı

    Türk Hava Yolları'nın TK2159 sefer sayılı uçağıyla 18.00'da İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından karşılandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu karşıladı VİDEO

    İmamoğlu ile aynı araca bindiler

    Basın mensuplarına açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile birlikte bindiği araçla havalimanından CHP İl Başkanlığı'na hareket etti.

    DHA'nın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun saat 19.00'da CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yapması bekleniyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu nu İstanbul da Ekrem İmamoğlu karşıladı #1

    Karadeniz gezisinden sonra ilk kare

    Kılıçdaroğlu'nun konuşması merak edilirken parti içinde İmamoğlu'nun büyük rahatsızlık yaratan Karadeniz gezisinden sonra ikili ilk kez bir araya gelerek görüntü vermiş oldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu nu İstanbul da Ekrem İmamoğlu karşıladı #2

    Kemal Kılıçdaroğlu nu İstanbul da Ekrem İmamoğlu karşıladı #3


    İlginizi Çekebilir

    Konya'da su dolu kovaya düşen çocuk yaşamını yitirdi
    3. Sayfa

    Konya'da su dolu kovaya düşen çocuk yaşamını yitirdi

    Trabzonspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Futbol

    Trabzonspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    Görüş Bildir