Haberler

Gündem Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu karşıladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu karşıladı

Canan Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanlanmasının ardından uçakla Ankara'dan İstanbul'a gelen Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından karşılandı.