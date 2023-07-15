Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi değişen kıyafetleri 15 Temmuz darbe girişimini Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde televizyondan takip eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun havalimanından çıkarken kameralara yansıyan ve evde çekilen fotoğraflarında kıyafetlerinin değiştirilmiş olması dikkat çekiyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi 7'nci yıl dönümünde...

Bir yandan şehitler anılırken bir yandan da demokrasi direnişinin ve millet iradesinin korunması kutlanıyor.

Aradan 7 yıl geçmesine rağmen muhalefetin darbe girişimine yönelik tutumunda 'kontrollü darbe' 'darbe tiyatrosu' yakıştırmalarını geride bırakacak bir adım gelmedi.

15 Temmuz gecesinde millet ve iktidar, canı pahasına darbeye karşı koyarken muhaliflerin adeta alkış tutan tavırları ve şüpheli durumlar hala milletin vicdanını yaralıyor.

Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi tankların arasından geçişi

Özellikle Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi darbecilerin tankları arasından kaçarak CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmesi en tartışmalı konulardan biri.

Atatürk Havalimanı'na inan uçağından inen Kılıçdaroğlu, darbenin en kritik saatlerinde havalimanının VİP salonunda beklemesi, uzun telefon trafiğinden sonra tankların arasından kontrollü bir şekilde geçerek Bakırköy'e geçmesi büyük tepki çekmişti.

Eve gidip kıyafetlerini değiştirdi

O anlara ilişkin görüntüler darbenin 7. yılında yeniden dolaşıma girdi. O görüntülerde ise Kılıçdaroğlu'nun kıyafetleri dikkat çekiyor.

Kılıçdaroğlu'nun havalimanından kaçarken mavi renkteki kravatı, Kerimoğlu'nun evinde televizyon başında kahvesini yudumlarken darbe girişimini takip ettiği anlara ilişkin paylaşılan görüntülerde kırmızıya dönüşüyor.

Kılıçdaroğlu'nun bu iki farklı görüntüsü, o kritik anlarda millet canını ortaya koyarak darbeye direnirken kıyafetlerini değiştirdiğini gösteriyor.