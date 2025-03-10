Kemal Kılıçdaroğlu’nun acı günü: Kuzeni yaşamını yitirdi

DHA
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kuzeninin vefat haberi ile sarsıldı..
Kılıçdaroğlu’nun amcasının oğlu Hüseyin Karabulut, Tunceli’de yaşamını sürdürüyordu.
BİR SÜREDİR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Hüseyin Karabulut, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Yakınları tarafından alınan Karabulut'un cenazesi, Tunceli Cemevi'ne götürüldü.
CEMEVİNDE TÖREN DÜZENLENECEK
Hüseyin Karabulut'un, yarın cemevinde düzenlenecek törenin ardından merkeze bağlı Atlantı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU DA TÖRENE KATILACAK
Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yarın düzenlenecek törene katılacağı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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