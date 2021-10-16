Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına AK Parti'den peş peşe tepkiler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadaki bürokratlara yönelik tehditvari sözleri, tepkilerin hedefi oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden videolu açıklama paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara savurduğu tehditler ile dikkat çekti.

18 Ekim'i milat olarak belirleyen Kemal Kılıçdaroğlu, o günden itibaren herkesin yaptığı iş nedeniyle hesap vereceğini belirterek "Kılıçdaroğlu ağabeyinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. Emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Pazartesi itibarıyla durun. Size bunları yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbette. Çünkü, Sadi'nin dediği gibi; 'zalimleri bağışlamak, yoksullara cefadır'. Kurumları şahsın ahırına çevirenler elbette hesap verecek." ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALARINA TEPKİ YAĞDI

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine AK Parti'den yanıt gecikmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tehditvari sözler: Hesap verecekler

ÖMER ÇELİK: SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİ HEDEF GÖSTERMESİ KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklama yaparak "Sn Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına söylemediği sözleri Cumhurbaşkanlığı makamına söyleyerek sadece yıkım siyaseti peşinde koştuğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen bu sözleri mahkum ediyoruz. Sivil toplum örgütlerini hedef göstermek ise bir siyaset biçimi değildir. Siyasi muhalefet başka şey, tehdit ve tahkir başka şeydir. Kamu düzenini ve sivil toplum örgütlerini hedef almak meşru bir siyaset biçimi değildir. Sn Kılıçdaroğlu “kamu düzeni”ni tehdit etmeye son vererek “hukuk devleti” çizgisine dönmelidir. Tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir “paralel devlet” arayışıdır.Bu tamamen gayrı meşrudur. Sn Kılıçdaroğlu’nun sivil toplum örgütlerini aynı “28 Şubat” diliyle hedef göstermesi de asla kabul edilemez.

"BUNUN ÜLKEMİZDEKİ ADI YASSIADA ZİHNİYETİDİR"

Türkiye’nin geride bıraktığı ilkel linç kültürü ile sivil toplum örgütleri hedef gösterilemez. Sivil toplum örgütlerine dönük bu linç siyasetine geçit vermeyiz. Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

MAHİR ÜNAL: BU TÜR SUFLE TEHDİTLERİ 11 YILDIR YAPIYORSUN

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu çağrıyı 15 Temmuzdan önce yapsaydın karşılık bulabilirdi, çünkü ortaklarınızın bürokraside amirlerinden değil abilerinden emir alan paralel mahrem yapılanması çağrına cevap verebilirdi. Artık yoklar. Dostlarına da güvenme, onlara güvenenlerin akıbetini Afganistan’da gördük. Bak bayım bu tür sufle tehditleri 11 yıldır yapıyorsun.

"ŞEREFLİ BÜROKRATLARDAN ELİNİ ÇEK"

Ateşle oynuyorsun şunu unutma biz tiyatro diye itibarsızlaştırmaya çalıştığın 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Kimi tehdit ettiğine dikkat et. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şerefli bürokratlarından elini çek."





HAMZA DAĞ: BU TEHDİT DİLİNİ PKK İLE FETÖ'YE DE KULLANACAK CESARETİ VAR MI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Kemal Bey'in maşallah yine cesareti yerinde. Bu sefer de Türkiye Cumhuriyeti’nin memur ve bürokratlarını tehdit etmiş. Ama nedense bu cesaretin binde birini FETÖ’ye, PKK’ya karşı göremedik. Bir gün mutfağından PKK’ya ve FETÖ’ye bu tehdit dilini kullanabilir mi? Var mı o cesareti?" paylaşımında bulundu.