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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yeni bir oluşum kuruldu

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yeni bir oluşum kuruldu

    “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” adlı oluşum, il il gezerek CHP Lideri için destek istiyor. Kılıçdaroğlu’nun görüntülerinden derlemelerle yola çıkan oluşum, onun hedeflerini anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 21:23
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    2023 seçimlerine 1 yıl kaldı.

    Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı’ndan hala bir atak yok.

    Sık sık toplanan 6’lı masa adayını belirleyemeyince çatlak sesler de çımaya başladı.

    “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” oluşumu

    Bir taraftan aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsun diyenler, diğer taraftan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş’ı o koltukta görmek isteyenler var.

    Tüm bu çelişkilerin yanında yeni bir oluşum kuruldu.

    “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” adlı oluşum, sosyal medyada örgütlendi ve yola çıktı.

    Kemal Kılıçdaroğlu nun adaylığı için yeni bir oluşum kuruldu #1

    Yola çıktılar

    İl il gezen oluşum, Kemal Kılıçdaroğlu’nun hedefleri anlatıyor, onun başa geçmesi gerektiğini söylüyor.

    “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri”, “Yola çıkıyoruz, bize katılın” diyerek CHP Lideri’nin görüntülerini paylaşıyor, destek istiyor.

    Oluşumun Twitter hesabındaki takipçi sayısı hızla artıyor…

    Kemal Kılıçdaroğlu nun adaylığı için yeni bir oluşum kuruldu #2


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