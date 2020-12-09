Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının ülke için isabetli olacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı adaylık açıklaması kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP Lideri'nin "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi" sözleri adaylık sinyali olarak algılandı.

Bu tartışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu.

"EĞER ADAY OLACAKSA..."

Azerbaycan ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun nasıl adım atacağı bizim derdimiz değildir. Kendi derdidir. Verdiği cevap da sulandırılmış bir cevaptır. Eğer aday olacaksa, bu partisi için de ülkemiz için de isabetli bir karar olur."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması Erdoğan'a soruldu ViDEO

