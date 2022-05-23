Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması adaylığını etkiler mi anketi

MAK Danışmanlık'ın verilerine göre Cumhurbaşkanı adayı olan ismin Alevi olması, adaylığına negatif bir etki göstermiyor.

Türkiye, 2023 yılında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayıma geçti.

Cumhur İtttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çıkarılacak aday konusunda kararsız kalan Millet İttifakı'nda, Ekrem İmamoğlu gözden düştü.

Mansur Yavaş ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlü çıkışlarının ardından geride kaldı.

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için okların Kemal Kılıçdaroğlu'na dönmesinin ardından yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Aleviler Ahmet Şık'a özür diletti

HDP'li Ahmet Şık, "Kemal Kılıçdaroğlu'nın, Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç kimse 'iktidar oradan söz kurmaz' diye düşünmesin. Bakın bu öyle kötü bir iktidar ki bize her gün Madımak'ı yaşatabilecek bir iktidar." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği üzerinden çıkan tartışmaların büyümesi üzerine Ahmet Şık, özür diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması adaylığını etkiler mi?

Konuyla ilgili bir açıklama da MAK Danışmanlık'ın sahibi Mehmet Ali Kulat'tan geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Mehmet Ali Kulat, yapılan anketler doğrultusunda şunları söyledi: "Önümüzdeki seçimde, adayın Alevi olması kayda değer negatif bir sonuç doğurmaz. Bu, daha ziyade CHP'de Kılıçdaroğlu'nu istemeyenlerin söylemi."

Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili devam eden tartışmalara Amberin Zaman da katıldı.

Amberin Zaman, yıllar önce Habertürk için Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportajı Twitter hesabından paylaşarak şunları söyledi: "Din mezhep üzerinden yıpratmak istediğiniz ⁦ Kemal Kılıçdaroğlu⁩ kimliğinden asla hicap duymadı."

"Evet, Alevi'yim.."

Amberin Zaman'ın paylaştığı röportajda Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söylüyordu:

"Evet Alevi’yim, bu ne zamandan beri suç sayılıyor bu ülkede. ‘Hakkınızı helal edin’ diyen biri, başkasının inancını sorgulamaz."