Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"ÇOK İYİYİM, BENİMLE TEMAS ETMİŞ KİŞİLERİ UYARMAK İSTEDİM"

Konuya ilişkin Twitter’dan açıklama yapan Çelik, “Maalesef yaptırdığım Covid 19 testinin pozitif çıktığı şimdi bildirildi! Ben çok iyiyim ancak, az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim! Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin.." ifadelerini kullandı.