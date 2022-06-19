Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Babalar Günü için paylaştığı video

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Babalar Günü için paylaştığı video

CHP lideri, "Dürüst evlatların dürüst babalarının Babalar Günü'nü kutluyorum" mesajına yer verdi.

CHP Gençlik Kolları, Babalar Günü dolayısıyla video hazırladı.

Partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu özel gün için hazırlanan videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

"Evlatlarımla gurur duyuyorum"

Görüntülerde, Kılıçdaroğlu'nun çocukları Kerem ve Zeynep Kılıçdaroğlu ile Aslı Kılıçdaroğlu Nadir'in kutlama mesajları yer alıyor.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Evlatlarımla ben de gurur duyuyorum." diye yazdı.

"Dürüst evlatların dürüst babalarının Babalar Günü'nü kutluyorum"

AA'nın aktardığına göre, CHP lideri, "Çocuklarına adaleti, ülke sevgisini, doğruluğu ve iyiliği gösteren; dürüst evlatların dürüst babalarının Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Babalar Günü için paylaştığı video