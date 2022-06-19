Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
338.636
0.75%
BTXN Coin
7.49
-5.66%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Babalar Günü için paylaştığı video

    CHP lideri, "Dürüst evlatların dürüst babalarının Babalar Günü'nü kutluyorum" mesajına yer verdi.
    • 19.06.2022 - 14:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Babalar Günü için paylaştığı video

    CHP Gençlik Kolları, Babalar Günü dolayısıyla video hazırladı.

    Partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu özel gün için hazırlanan videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

    "Evlatlarımla gurur duyuyorum"

    Görüntülerde, Kılıçdaroğlu'nun çocukları Kerem ve Zeynep Kılıçdaroğlu ile Aslı Kılıçdaroğlu Nadir'in kutlama mesajları yer alıyor.

    Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Evlatlarımla ben de gurur duyuyorum." diye yazdı.

    "Dürüst evlatların dürüst babalarının Babalar Günü'nü kutluyorum"

    AA'nın aktardığına göre, CHP lideri, "Çocuklarına adaleti, ülke sevgisini, doğruluğu ve iyiliği gösteren; dürüst evlatların dürüst babalarının Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Babalar Günü için paylaştığı video

    Kemal Kılıçdaroğlu nun, Babalar Günü için paylaştığı video #1

    Kemal Kılıçdaroğlu nun, Babalar Günü için paylaştığı video #2

    Kemal Kılıçdaroğlu nun, Babalar Günü için paylaştığı video #3

    Kemal Kılıçdaroğlu nun, Babalar Günü için paylaştığı video #4


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Beyazıt Öztürk’ün yeni işi
    Magazin

    Beyazıt Öztürk’ün yeni işi

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir