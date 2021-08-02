Euro
9.9301
-1.06%
Dolar
8.3513
-1.03%
Altın
485.35
-1.4%
Borsa
1.402
0.67%
Bitcoin
328.511
-5.58%
EXEN Coin
24.18
-3.28%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun beğendiği tek tweet

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun beğendiği tek tweet

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından favorilediği tweet'le 'iktidara gelme' mesajı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 15:07
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 15:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

    Mete Gazoz’un büyük başarısı sevinç yaratırken, yaşanan bu zor günlerde adeta nefes gibi geldi.

    Ülkesinden tam destek alan Mete Gazoz, gurur kaynağı olurken, şaşırtan bir tweet gündeme düştü.

    KILIÇDAROĞLU’NUN BEĞENDİĞİ İLK TWEET

    Mete Gazoz’un altın madalya kazandığı gün atılan "Bir okla bu kadar sevinen millet 6 okla neler yapar siz düşünün!" tweet'ini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da beğendi.

    Bu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7,6 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabındaki ilk beğenisi oldu.

    CHP Genel Başkanı, bu tweet ile 'iktidara gelme' mesajı verdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu nun beğendiği tek tweet #1

    Kemal Kılıçdaroğlu nun beğendiği tek tweet #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir