Kemal Kılıçdaroğlu'nun beğendiği tek tweet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından favorilediği tweet'le 'iktidara gelme' mesajı verdi.

Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Mete Gazoz’un büyük başarısı sevinç yaratırken, yaşanan bu zor günlerde adeta nefes gibi geldi.

Ülkesinden tam destek alan Mete Gazoz, gurur kaynağı olurken, şaşırtan bir tweet gündeme düştü.

KILIÇDAROĞLU’NUN BEĞENDİĞİ İLK TWEET

Mete Gazoz’un altın madalya kazandığı gün atılan "Bir okla bu kadar sevinen millet 6 okla neler yapar siz düşünün!" tweet'ini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da beğendi.

Bu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7,6 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabındaki ilk beğenisi oldu.

CHP Genel Başkanı, bu tweet ile 'iktidara gelme' mesajı verdi.