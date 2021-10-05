Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grup toplantısı konuşması

Partisinin grup toplantısında açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a yapılan Merkez Bankası binasını öğrenci yurduna çevireceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleşen partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, ana felsefelerinin ahlaklı milletvekilleriyle parlamentoda olmak olduğunu söyledi.

"CHP İKTİDARINDA YENİ KAZANIMLARA SAHİP OLACAKSINIZ"

İktidar olur olmaz Siyasi Ahlak Kanunu çıkaracaklarına değinen Kılıçdaroğlu, "TBMM'de ihale takipçisi milletvekili olmamalı. İnşallah iktidar olacağız, ilk çıkaracağımız kanun Siyasi Ahlak Kanunu olacak. Düşüncelerinden, inancından, kimliğinden ötürü kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Halkın her kesimini kucaklayacağız. Hiçbir kazanım elinizden alınmayacağı gibi yeni kazanımlara sahip olacaksınız CHP iktidarında.

İnşallah iktidar olacağız göreceksiniz en özgür şekilde bizi eleştireceksiniz. Yeni haklara, özgürlüklere kavuşacaksınız. En önemlisi aradığınız adaleti getireceğiz. Bir sürü haksızlıkla karşılaşıyor vatandaşlarımız." dedi.

"MERKEZ BANKASI BİNASINI ÖĞRENCİ YURDU YAPACAĞIM"

Kılıçdaroğlu açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Eğer, 19 yıl bir kişi iktidar olup 19 yılda hala yurt sorununu çözememişse bir sorun var demektir. Bunların düşünceleri çok farklı. Halkın sorunlarını çözmek gibi bir düşünceleri yok, amaç cebimizi nasıl doldururuz. Ankara'nın içini boşaltıyorlar.

Merkez Bankası'nı İstanbul'a nasıl taşıyacağız derdindeler. 72 katlı bina yapmışlar. Allah inandırsın o binayı öğrenci yurdu yapacağım. Merkez Bankası Ankara'da kalacak. Yoksulluğu tarihe gömeceğiz.

Rüşvet alan siyasetçi var. Ben değil İçişleri Bakanı söylüyor. Kimse dokunamıyor. Bunun adı siyaset midir? AK Parti'ye, MHP'ye oy verenlere sesleniyorum. İstemiyorsan halktan, adaletten, CHP'den yana olacaksın.

"İSTEMİYORSANIZ CHP'DEN YANA OLACAKSINIZ"

Rüşvet alan siyasetçi var. Ben değil İçişleri Bakanı söylüyor. Kimse dokunamıyor. Bunun adı siyaset midir? AK Parti'ye, MHP'ye oy verenlere sesleniyorum. İstemiyorsan halktan, adaletten, CHP'den yana olacaksın.

Vergi cennetlerine paralar gönderilmiş. Siz devleti yöneteceksiniz, sizin aileniz Man Adası'nda şirketler kuracak oradan paralar gelecek, siz vergi ödemeyeceksiniz.

AK Parti'ye MHP'ye oy veren kardeşlerim bana söylesin, devleti yöneten bir kişi devlete vergi vermemek için vergi cennetlerinde iş kurar vergi ödemeden parasını getirir. Bu adalet diyebilir misiniz? Derseniz oy vermeye devam edin.

"BUNLAR ARTIK ANLADILAR GİDİYORLAR"

Bunlar artık anladılar gidiyorlar, biliyorlar. En tepeden en aşağı kadar. 'Madem gidiyoruz ne götürsek kar' diyorlar. Gitmeden devletin harim-i ismetine el uzatmaktan çekinmiyorlar. Baronlara dokunamıyorlar. Hapisteki barona dokunamıyorlar. Eğer bir uyuşturucu baronu bir siyasetçiyi satın aldıysa o siyasetçi millete ne fayda verebilir?

Yeni bir sayfayı açacağız. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'ye en büyük hizmeti yapmış oluruz. Adaleti, kadın erkek eşitliğini getireceğiz.

Saray'dan talimat alıp ona göre karar veren, dava açan savcılara sesleniyorum. Siz de kendi geleceğinizi düşünün. Adaleti yerine getirmek talimat almakla olmaz.





"KANTİN İŞLETMELERİNİN YÜZDE 60'I AİLE ŞİRKETİ"

Kime dokunsam dünyanın sorunu çıkıyor. 31 bin civarında kantin var. Bu dönemde tamamen sahipsiz kaldık dediler. Sorunlarınızı çözmemiz için sorunlarınızı çözeceğimiz makama bizi siz getireceksiniz dedim. Kantin işletmelerinin yüzde 60'ı aile şirketi. Yüzde 60 oranında kadınlar çalışıyor. Sorunları var. Pandemi döneminde okullar kapalı kaldı, gelirimiz yok diyorlar. Şimdi okullar açıldı logolu ürünleri satacaksınız diyorlar. E logolu ürünler yok. Ne satacaklar, nasıl geçinecekler?

MEB'e çağrı yapalım. İki yıl süreyle kira almayın kantincilerden. Zaten geçinemediler. Logolu ürünler için tekelleşme kaygısını da dile getirdiler. Onlara şu sözü verdim. Pandemi döneminde kredi çektiniz faizlerini sileceğiz dedim. İnşallah iktidar olduğumuzda desinler hani siz çocuklara okulda yemek verecektiniz, onu da biz sağlayacaktık diyecekler. Evet, yapacağız.

"LİYAKATİ YERLE BİR ETTİLER"

Siyasette söz tutmak önemlidir. Seçim meydanlarında konuşursun, iktidar olunca unutursun. Emekli polislerle bir araya geldik. Engellemek istediler, çoğu geldi. 150 yılı aşkın bir kurum bu teşkilat. Kurallarının olması lazım. Sıcak siyasetleri soktular oraya liyakati yerle bir ettiler. Konuşuyorum Emniyet Müdürü ile 'Öyle bir haldeyiz ki bekçinin masasını değiştiremiyorum. Değiştirdiğim an 7-8 telefon birden geliyor' diyor.

Eğer siyaset polise ve yargıya müdahale ederse Türkiye'de yer altı dünyası güçlenmiş olur. Şu anda hükümeti yöneten, talimat veren yer altı dünyasıdır.

"HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSMAYACAĞIM"

Sezgin Baran Korkmaz'ı önce kim tutukladı, kim serbest bıraktı? Serbest bırakan adamlarla ilgili kararı alan insanlardan birini Adalet Bakanlığı'na yardımcı yaptın. Birisini getirdin Anayasa Mahkemesi'ne üye yaptın. Ben bunları asla unutmam. Haksızlık karşısında asla ve asla susmayacağım.

Polis kardeşlerime sesleniyorum sizin hakkınızı, hukukunuzu biz dostlarımızla beraber sağlayacağız. Emniyet Müdürü öyle herkesin iki dudağı arasında değişmeyecek. Merkez Bankası Başkanlığı'na, BDDK Başkanı'na hangi teminatlar veriliyorsa, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de aynı teminatlar verilecek. Sıcak siyasetin dışında tutacağız.

3600 EK GÖSTERGE

Çalışırken aile yardımı alıyorlar, emekli olunca kesiliyor. 4-5 yıl oluyor, sürekli söyledik en son Erdoğan da 3600 ek göstergeyi getireceğiz dedi. Kendi partisinin seçim bildirisini açıklarken emeklilik göstergelerini 3600'e çıkartacağız dedi. Kaç yıl geçti aradan niye çıkmıyor? Yeni seçime gidiyoruz ortada hala bir şey yok. Senin sözüne nasıl güvenecek bu millet? Söz veriyorsan gereğini yapacaksın, yapamıyorsan özür dileyeceksin. Bu siyasette güvensizliği doğuruyor.

CHP'NİN TARIM ÇALIŞTAYI

Belediyelerimiz ve onların destekledikleri kooperatiflerle güzel şeyler yaptık, 3 gün sürdü. Onlara ne yapacağımızı anlattım. Her ürünün bir taban fiyatı olacak. Maliyet + makul kar eşittir taban fiyat. Hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Bütün bunları planlama ile yapacağız. Taban fiyatın altına ürün düşünce devlet alacak onu.

19 yılın sonunda nereye geldik? Planlama yok... Sorumlu çiftçi değil, devleti yönetenler.

Diyelim sel felaketi, yangın, don oldu. O zaman devreye sigorta giriyor. Dolayısıyla çiftçi bunlar olsa da bilecek ki sosyal devlet benim yanımdadır. Biz böyle düşünüyoruz.

Türkiye gübre üretemez mi ya? Dışarıya niye para vereyim? İçeride üretirsen maliyeti düşük olacak.

Kim yurtdışına dolarlarını götürüyor hepsini biliyoruz. Hepsinin tek tek hesabını soracağız.

Çiftçi arkadaşlarıma söylüyorum. Halkın iktidarında hiçbir çiftçinin traktörü, hayvanı haciz edilemeyecek, kanun çıkaracağız. Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV almayacağız.

Besicilik yapan her yere, toprağı eken biçen her yere veteriner, ziraat mühendisi ve teknikeri göndereceğiz. Çiftçiye destek olacaklar. Kooperatifleşmeyi teşvik edeceğiz.

"EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ YAŞAYAN PARTİ CHP'DİR"

Ülkemizi seviyoruz. Hangi sorunun nasıl çözüleceğini biliyoruz. Akılla çözüyoruz, sopa ile baskı ile değil. Bu anlayışla bir devlet yönetilemez. Patatesciler, soğancılar terörist ilan edildi.

Böyle rezalet olmaz... Biz çiftçi kardeşlerimizle, besici kardeşlerimizle birlikte çözeceğiz. O zaman biz halkın partisi olacağız. En büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir.