Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Toplantısı konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında partililere hitap ediyor.

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14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen genel seçimlerden yenilgiyle çıkan CHP'de başlayan kaos ve değişim hareketi sonrası 4-5 Kasım’da yapılacak kurultay hayati önem kazanmıştı.

Genel Başkanlık koltuğu için Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel’in yarışacağı neredeyse kesinleşirken kurultaydan çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'değişim' çağrıları altında partisinin grup toplantısına katıldı.

Burada partililere hitap eden Kılıçdaroğlu'nun açıklamlarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yakınımızda İsrail Filistin çatışması var dünyanın gözleri orada. Çocukların yaşlıların kadınların öldürülmesini hiç kimse kabul edemez. Sağduyuya davet etmek bizim de görevimizdir. İsrail'i eleştiren İsrailli aydını yürekten kutluyorum. Biz Filistin halkının kendi topraklarına kavuşmasını istiyoruz. Filistin Halkına yönelik İnsanlık dışı ablukanın kaldırılmasını istiyoruz. Mescidi Aksa başta olmak üzere bütün kutsal mekanlara saygı duyulmasını istiyoruz. Akan kanların durmasını istiyoruz. OBİT dediğimiz Türkiye'nin bölgeye barış getirmesini istiyoruz.

Türkiye'nin TTK müdürü ne oldu terfi ettirildi. Bu davayı yakından izliyoruz. Aileleri ziyaret ettim onlara da aynı şeyi söyledim. Siz hak ve adalet istiyorsa, CHP kim hak ve adalet istiyorsa onların yanında olacaktır.

Mecliste bir tezkere görüşülüyor. Biz CHP olarak doğrudan doğruya terör saldırısına uğrayan bir kişi olarak teröre her zaman karşı çıktım. Terör insanlık suçudur. Terörle mücadele kaçınılmazdır. Bizden ne isteniyorsa eyvallah. Terörle mücadele tezkeresinde şunlar yazıyor: TSK sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunulması üzerine yabancı devletlere gönderilmesi...Eyvallah. Uluslararası hukukun da vereceği bir avantajdır bu. Ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin müdahalede bulunması... Cumhuriyeti kuran bir parti, nasıl olur da yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesine izin verir. Akıl tutulması bu. Kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz. Bunlar 30-35 yıldır terörle mücadele ediyorlar. Onlar basın toplantısı yapıyorlar, yabancı asker istemiyoruz. Bahçeli'den de Erdoğan'dan yanıt istedim. Erdoğan'dan tık yok anladığım kadarıyla. Bizleri kandıracaklarını sanıyorlar. Ben Türkiye'ye meşru yabancı asker postalı istemiyorum terörle mücadele konusunda. Yabancı asker istemiyoruz. Terörle mücadeleyse gideriz. Terör bana saldırdı, size saldırmadı. Siz evladınızı parayla gönderdiniz ben evladımı parasız pulsuz askere gönderdim. Papazı teslim ettiklerinde bunlardan ses çıktı mı ya? Milli Kurtuluş Savaşını yöneten gazi Meclis M.K.Atatürk'e başkomutanlık yetkisini 3 ayda verdi. Ne dedi Trump, bak beni kızdırma senin mal varlığını duyururum. Cemal Kaşıkçı cinayeti İstanbul'da konsoloslukta öldürüldü. Dava açıldı, bir tehdit geldi, götürdüler davayı teslim ettiler. Ben sana mı güveneceğim?

Kuzey Irakta bizim askerin başına çuval geçirdiler. Erdoğan'a sordular, Amerikaya nota verecek misiniz? Müzik notası mı vereceğim dedi. Mavi Marmara'da haklı davamızı sattılar 20 milyon dolara. Vatandaşlar duymasın diye gece Meclisten geçirdiler Meclis TV'yi kapatarak. Yabancı askerler geldiğinde bütün CHPliler karşısında duracağız ve bunları göndereceğiz. Bu ülke milli kurtuluş savaşını veren bir ülkedir. Ben bu tarihe ihanet ettirmeyeceğim.

Adalet. Kocaeli'nde yaptığımız toplantıda bazı olayları açıklayacağımı ifade etmiştim. Balzac'ın söylediği önemli bir cümlesi vardır. Kanunlar güçlüleri delip geçtiği, ama zayıfların ise takılıp kaldığı bir örümcek ağına benzer. Haklı olanların mahkemede, haksız olanların dışarıda olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Osman Kvala, Demirtaş, Eray Ertük, Can Atalay içerdeler. Suçlular dışardalar. Cumartesi Anneleri evlatlarının yerini diyor bize gösterin diye ona bile izin vermiyorlar. Paranız varsa adalet var, paranız yoksa içeride kalabilirsiniz. Süha Çardaklının böbreğine stent takılmış, çıkarılmazsa böbreğini kaybedebilir bunu da söylemiş olalım.