Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı gafı Malatya'da ittifak ortakları ile birlikte açıklama yaparken Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı diyen Kılıçdaroğlu'nu Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu düzeltti.

Haber Merkezi Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına başladı. Seçim süreci devam ederken Millet İttifakı liderleri deprem felaketinin yaşandığı illerden biri olan Malatya'ya geldi. Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. "Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız" Temasların ardından liderler kameraların karşısına geçerek tespitlerini aktardı. Kemal Kılıçdaroğlu, basın açıklaması yaparken Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı oldukalarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun "Burada Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız ama.." sözlerini Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu düzeltti. Karamollaoğlu fark etmedi Şaşırdığını anlayan Kılıçdaroğlu düzeltme yaparak açıklamasına devam ederken Temel Karamollaoğlu'nun yaşananların farkında olmadığı görüldü.