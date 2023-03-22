Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuruldu CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan parti temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu.

Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerine 53 gün kaldı.

AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan.

6'lı masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilmesi için grup kararı aldı.

Öte yandan HDP'nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday göstermeyeceklerini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 10 seçim yenilgisi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu daha önce birçok kez meydanlarda karşı karşıya geldi.

Her seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenilgiye uğratmayı vadeden ancak bir türlü başarıya ulaşamayan Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı tüm seçimlerde hezimeti yaşayan isim oldu.

"Kazanamayacak aday" tartışmaları altında muhalefetin ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesinde 10 seçim yenilgisi var.

"Başvuru belgelerini imzaladı"

Partilere vekil aday adaylığı başvuruları yapılırken, cumhurbaşkanı adayları da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) adaylık için gerekli evrakları teslim ediliyor.

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’deki makamında TBMM Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Enez Özkoç, Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü ile bir araya gelerek hazırlanan başvuru belgelerini imzaladı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusu yapıldı

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylık başvurusu yapıldı.

CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan parti temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu.

"Kılıçdaroğlu bugün itibarıyla cumhurbaşkanı adayımızdır"

Adaylık başvurusunun kabul edildiğini söyleyen İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu şöyle konuştu:

Müracaatımız kabul edildi. Kılıçdaroğlu bugün itibarıyla cumhurbaşkanı adayımızdır. 15 Mayıs sabahı da bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır.

"Ülkemiz ve milletimiz işin hayırlı olmasını diliyorum"

CHP Genel Başkanı Kılıçdraoğlu başvuru sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı adaylığı için belgelerimizi hazırlayıp Yüksek Seçim Kurulu’na teslim ettik. Ülkemiz ve milletimiz işin hayırlı olmasını diliyorum."