Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı içinde ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.

Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın Koltuk programı bu hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar konukoğlu oldu.

Kılıçdaroğlu, Aydın'ın gündeme boyama sorusu.

Aydın, konuyu cumhurbaşkanlığı seçimlerine getirerek Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağını sordu.

"ORTAK GÖRÜŞ OLURSA ADAY OLURUM"

Onun fırsatta konuyu geçiştiren ya da üstü kapalı ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu bu kez Millet İttifakı içinde ortak görüşmesi halinde cevap halinde söyleyerek net bir cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, "Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki temel bir fark var. Elbette bir seçim kararlaştırdıktan sonra biz ittifak liderleri olarak bir araya geleceğiz. Oturup konuşacağız; 'Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyelim?' Tartışacağız, istişare edeceğiz. " Dedi.

"İTTİFAK KARAR VERMİŞSE KAÇAMAZSINIZ"

Bunun üzerine Buket Aydın sorusunu biraz daha netleştirdi.

İttifakın Kılıçdaroğlu ismi uzerinde, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaşmaya varması durum tutumunun ne cevap sordu.

Kılıçdaroğlu bu kez,"Eğer ittifak öyle bir karar vermişse ondan kaçamazsınız zaten." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıtı VİDEO