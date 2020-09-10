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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz koronavirüse yakalandı

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz koronavirüse yakalandı

    Koronavirüs CHP Genel Merkezi'nde fazlasıyla etkisini göstermeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı, sözcüsü ve avukatının ardından özel danışmanı da virüse yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 12:41
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    CHP Genel Merkezi'nde koronavirüs paniği var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tek tek koronavirüse yakalanmaya başladı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN ÇEVRESİNDEKİ İSİMLER

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nu endişelendiren son haber ise Recep Cengiz'den geldi.

    CHP Lideri'nin danışmanı Recep Cengiz koronavirüse yakalandı.

    YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER ERTELENDİ

    Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin tek tek koronavirüse yakalanmasının ardından partideki yüz yüze görüşmelerin ertelendiği açıklanmıştı.

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