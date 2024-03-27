Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri İstanbul'a afişler astı: 'Sırtından hançerleyenlere oy yok' CHP'deki kurultay sonrasında eski genel başkan Kemal Kılıdaroğlu destekçileri, mevcut yönetim ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik tepkilerini sürdürüyor. Seçime sayılı günler kala, megakentte asılan pankartlar durumu özetledi.

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Yerel seçimlerde büyükşehirler büyük önem taşıyor.

Muhalefette İstanbul başta olmak üzere büyük bir tedirginlik hakim.

Cumhur İttifakı'nın çıkardığı iddialı adaylar, seçmen tarafından yoğun ilgi görüyor.

Mevcut başkanların beklediği desteği görmemesinin bir diğer nedeni ise geride kalan 5 yıllık süreçteki hizmet yetersizliği.

Alevi seçmenler İmamoğlu'na destek vermiyor

Bu kapsamda CHP, özellikle İstanbul için Ekrem İmamoğlu'na desteğin artması adına çalışmalar yürütse de parti cephesinde fikir ayrılığı yaşanıyor.

Başta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Alevi seçmenler, İmamoğlu'na oy vermeyeceklerini belirtiyor.

"Oy yok"

Seçime sayılı günler kala megakentin birçok ilçesine asılan pankartlar da bu durumu özetledi.

Pankartlarda ise şu ifadeler yer aldı:

"Seni sırtından hançerleyenlere OY YOK' Kılıçdaroğlu Gönüllüleri"

Ne olmuştu?

Bilindiği üzere genel seçim sonrası CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için değişim fitilini ateşleyen ilk isim Ekrem İmamoğlu oldu.

Baba-oğul mesajı verseler de arka plandaki anlaşmazlıklar sık sık basına yansıdı. Öyle ki İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı kurultayda Özel'e destek verdi.

Bunun üzerine kurultay sonrasında Alevi seçmenler, parti yönetimine ve özellikle İmamoğlu destekçilerine tepkilerini sürdürmeye başladı.

Bu tepkiler, yerel seçim öncesi bir daha gündeme geldi.