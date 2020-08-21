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- Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğalgaz sessizliği
Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğalgaz sessizliği
Türkiye, Karadeniz'de tarihinin en büyük doğalgaz rezervini keşfetti. Dünyada büyük yankı uyandıran haber karşısında Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe büründü.
- Haber Merkezi
- 21.08.2020 - 17:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettiğini açıkladı.
DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR
Erdoğan'ın bu sözleri dünyada büyük yankı uyandırdı.
Türkiye'de ise durum farklı.
CHP'DE SESSİZLİK HAKİM
Ana muhalefet partisi, Türkiye'nin başarısı karşısında sessiz kalmayı tercih ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin elde ettiği başarıya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.