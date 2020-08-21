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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğalgaz sessizliği

    Türkiye, Karadeniz'de tarihinin en büyük doğalgaz rezervini keşfetti. Dünyada büyük yankı uyandıran haber karşısında Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe büründü.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 17:20
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğalgaz sessizliği

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettiğini açıkladı.

    DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR

    Erdoğan'ın bu sözleri dünyada büyük yankı uyandırdı.

    Türkiye'de ise durum farklı.

    CHP'DE SESSİZLİK HAKİM

    Ana muhalefet partisi, Türkiye'nin başarısı karşısında sessiz kalmayı tercih ediyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin elde ettiği başarıya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

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