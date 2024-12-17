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Haber Merkezi

Özgür Suriye'de ilk hafta geride kaldı...

61 yıllık Baas rejiminin yıkılması ve diktatör Beşşar Esed’in ülkeden kaçması Suriye'de adeta bayram günü gibi kutlandı.

EMEVİ CAMİİ'NDE TEKBİRLER

Başkent Şam’ın sembolü olan Emevi Camii’ne akın eden halk, özgür kılınan ilk cuma namazına tekbirler ve devrim sloganlarıyla eşlik etti.

TÜRK BAYRAKLARI AÇILDI

Suriye devrim bayrağı taşıyan insanlar cami içini ve avlusunu doldururken camide yer yer Türk bayraklarının açıldığı da görüldü.

MİT BAŞKANI NAMAZ KILDI

Perşembe günü Şam'a giden MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı.

Bu özel anlar cami cemaati tarafından kayıt altına alındı.

KILIÇDAROĞLU'NUN EMEVİ CAMİİ SÖYLEMLERİ

Bu dönemde Türkiye, Suriye'de kritik bir rol üstlenirken akıllara CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emevi Camii ile ilgili geçmişte söylediği sözler geldi.

2020 yılında partisinin Ankara İl Kongresi'nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin Suriye politikasına ilişkin sert tepkilerde bulunmuştu.

"EMEVİ CAMİİ'NE PUTİN GİTTİ"

Uyarılarının hükümet tarafından dinlenmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

24 saatte Emevi Camii'ne gideriz dediler, 3,5 milyon Suriyeli geldi. Bizimkiler gidecekti, 3,5 milyon geldi. 24 saatte Emevi Camii'ne gideceklerdi, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Emevi Camii'ne kim gitti? Putin gitti. Biz gidecektik, Putin gitti. Daha acı olanı, Suriyelilere 40 milyar dolar para harcandı.

"ÇÖZÜM CHP"

Kılıçdaroğlu yine aynı programda Suriye konusunda çözümün adresinin CHP olduğunu da sözlerine eklemişti.

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SEÇİM PROPAGANDASI OLARAK KULLANDILAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emevi Camii'ne ilişkin söylemleri bundan ibaret değil.

"EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILACAĞIZ DEDİLER"

2022 yılında Cumhurbaşkanlığı adaylığını alabilmek mültecilerle ilgili yoğun söylemlerde bulunan Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Emevi Camii'nde namaz kılacağız dediler, 3 milyon Suriyeli Türkiye'ye geldi, ortalıkta geziyorlar." dedi.

İktidara gelmeleri durumunda Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini de söyleyen Kılıçdaroğlu, Esad yönetimi ile görüşeceklerini de söylemişti.