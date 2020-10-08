Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri'nin karşısında eğildiğini iddia etti. Ancak o anlarda çekilen görüntüler, CHP Lideri'ni yalanlıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilen bir fotoğrafını eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN YALANI

Kılıçdaroğlu, "Bakın bugün gazetede bir fotoğraf var. Erdoğan'ın onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz. Niye eğiliyor? Para için." dedi.

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ GERÇEĞİ GÖSTERDİ

Ancak Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladığı anlarda kameraya yansıyan görüntülerde herhangi bir eğilmenin olmadığı ortada.

Görüntülerde; Katar Emiri tarafından karşılanan Erdoğan, elini göğsüne götürüp selam veriyor ve yoluna devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan eleştirisini yalanlayan görüntü VİDEO