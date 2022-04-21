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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi

    Geçtiğimiz aylarda elektrik zamlarını protesto için faturalarını ödemeyeceğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesildiğini açıkladı.
    • 21.04.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 12:39
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılı başında elektrik fiyatlarına yapılan yüksek zamlardan sonda Twitter hesabından bir video paylaşarak protesto başlattı.

    Kişisel bir protesto olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, yapılan zamlar geri alınana kadar faturasını ödemeyeceğini söyledi.

    Kılıçdaroğlu'nun fatura protestosu

    Bu protestoyu destekleyenler kadar bunun bir isyana teşvik olduğunu söyleyenler de çıktı.

    Konu etrafında dönen tartışmalarda en merak edilen şey ise Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilip kesilmeyeceği sorusu oldu.

    Bu sorunun cevabı bugün Kılıçdaroğlu tarafından açıklandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi VİDEO

    "Elektriğimizi kesmişler"

    CHP Lideri, yine Twitter'dan paylaştığı video ile evinin elektriğinin kesildiğini açıkladı.

    Kılıçdaroğlu videoyu, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir." notu ile paylaştı.


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