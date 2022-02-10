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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödemem' açıklamasına İyi Parti'den tepki

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödemem' açıklamasına İyi Parti'den tepki

    Zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den, "Ödenmesi gereken fatura ödenecektir." cevabı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 09:22
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurdu.

    Evinden çektiği videoyla konuya ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." dedi.

    İTTİFAK ORTAĞINDAN KILIÇDAROĞLU'NA FATURA ÇIKIŞI

    Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti'den tepki geldi.

    İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Habertürk ekranlarına konuk oldu.

    Erdem'e, canlı yayında "Kılıçdaroğlu gibi faturaları protesto edecek misiniz?" diye soruldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

    "ÖDENMESİ GEREKEN FATURA ÖDENECEKTİR"

    Erdem de,"Ben sayın başkanımı biliyorsam, başkanım kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir." sözleriyle cevap verdi.,

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura ödemem açıklamasına İyi Parti'den tepki

    Kemal Kılıçdaroğlu nun fatura ödemem açıklamasına İyi Parti den tepki #1

    Kemal Kılıçdaroğlu nun fatura ödemem açıklamasına İyi Parti den tepki #2

    Kemal Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

    Kemal Kılıçdaroğlu nun fatura ödemem açıklamasına İyi Parti den tepki #3


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