CHP Lideri Kılıçdaroğlu hesap uzmanlığı sınavında kendisine solcu denilmemesi için favorilerini kestirdiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün ODTÜ öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veren CHP Lİderi Kılıçdaroğlu, girdiği hesap uzmanlığı sınavıyla ilgili bir anısını da anlattı.

O dönem kendisinin solcu olmadığını sosyal demokrat olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, uzun favorilerini sınavda kendisine solcu denilmemesi için kestiğini söylerek şu ifadeleri kullandı;

"ARKADAŞIM GİT TRAŞ OL DEDİ"

"Size bir anımı anlatayım; hesap uzmanlığı sınavını kazandım sözlü sınava gireceğiz. O zaman solcular favorilerini uzun yaparlardı. Arkadaşım dedi ki, ‘Sen sözlü sınava gireceksin favorilerin uzun. Git tıraş ol, en azından sosyal demokrat olduğun anlaşılmaz.’ Bu arada hep sosyal demokrat oldum.

"BERBER NİYE TRAŞ OLUYORSUN DEDİ"

Berbere gittim tıraş oluyorum. ‘Niye tıraş oluyorsun’ dedi berber. Dedim, ‘Sınava gireceğim.’ ‘Abi, bu favoriler zaten formüldür. İyi ki tıraş oldun’ dedi"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun favorilerini kestirme anısı VİDEO