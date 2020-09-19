Dolar
7.5555
0.1166%
Euro
8.9623
0.0938%
Altın
1950.56
0.3276%
Borsa
1111.96
0.117%
G. Altın
473.93
0.468%
Bitcoin
82990.94
0.4052%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik fotoğrafı ortaya çıktı

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik fotoğrafı ortaya çıktı

    CHP Lideri'nin gençlik yıllarında saz çalmayı çok sevdiği ve elinden sazın eksik olmadığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 09:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'de siyasi isimlerin özel hayatları her zaman merak edilmiştir. Özellikle liderlerin siyasete atılmadan önce nasıl bir yaşama sahip olduğu her zaman merak edilen konulardan biridir.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hayatı merak edilen liderler arasında yer alıyor. Sosyal medyada CHP Lideri'nin yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.

    SAZ ÇALIP TÜRKÜ SÖYLEMEYİ SEVİYOR

    Gençlik yıllarında saz merakı olan Kılıçdaroğlu, o dönemde elinden sazını hiç düşürmüyordu.

    Türkü de söylemeyi seven Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde saz olan bu fotoğrafının nereden çekildiği ise bilinmiyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu nun gençlik fotoğrafı ortaya çıktı #1

    FOTOĞRAF: Kemal Kılıçdaroğlu elinde saz varken

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir