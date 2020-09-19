Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik fotoğrafı ortaya çıktı

CHP Lideri'nin gençlik yıllarında saz çalmayı çok sevdiği ve elinden sazın eksik olmadığı öğrenildi.

Türkiye'de siyasi isimlerin özel hayatları her zaman merak edilmiştir. Özellikle liderlerin siyasete atılmadan önce nasıl bir yaşama sahip olduğu her zaman merak edilen konulardan biridir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hayatı merak edilen liderler arasında yer alıyor. Sosyal medyada CHP Lideri'nin yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.

SAZ ÇALIP TÜRKÜ SÖYLEMEYİ SEVİYOR

Gençlik yıllarında saz merakı olan Kılıçdaroğlu, o dönemde elinden sazını hiç düşürmüyordu.

Türkü de söylemeyi seven Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde saz olan bu fotoğrafının nereden çekildiği ise bilinmiyor.

FOTOĞRAF: Kemal Kılıçdaroğlu elinde saz varken