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    Kılıçdaroğlu’nun gittiği evde sigorta kutusunun kapağı açık unutuldu

    Kılıçdaroğlu’nun gittiği evde sigorta kutusunun kapağı açık unutuldu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesik diye ziyaret ettiği evde sigorta kutusunun kapağının açık olması, sigortaların ziyaret öncesi mi indirildiği sorusunu akla getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 12:08
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir eve gitti…

    Kılıçdaroğlu çiftinin ziyaret ettiği evin iddiaya göre elektriği kesikti.

    ‘Faturayı ödeyemedim’

    Maddi imkansızlık yaşadığını söyleyen G.D., elektrik faturasını ödeyemediği için karanlıkta oturduklarını söyledi.

    Ancak bu ziyaretten ilginç bir detay kadraja yansıdı.

    Kapağı açık unuttular

    Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu, evin salonunda yapılan sohbetin ardından ayaklandı ve dış kapı girişine geldi.

    Taraflar mum eşliğinde ayaküstü sohbete koyulurken, bu anların fotoğrafları da çekildi.

    Ancak o karelerden birinde kapının hemen üzerinde bulunan sigorta kutusunun kapağının açık olduğu görüldü.

    Kılıçdaroğlu’nun gittiği evde sigorta kutusunun kapağı açık unutuldu #1

    Kılıçdaroğlu’nun gittiği evde sigorta kutusunun kapağı açık unutuldu #2

    Evinin elektriğini kestiler

    Elektrik faturasını ödemediği için evinin elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bu anları, sosyal medyada da çok konuşuldu...

    Kılıçdaroğlu’nun gittiği evde sigorta kutusunun kapağı açık unutuldu #3

    Kılıçdaroğlu’nun gittiği evde sigorta kutusunun kapağı açık unutuldu #4

    Kılıçdaroğlu’nun gittiği evde sigorta kutusunun kapağı açık unutuldu #5

    Kılıçdaroğlu’nun gittiği evde sigorta kutusunun kapağı açık unutuldu #6

    Kılıçdaroğlu’nun gittiği evde sigorta kutusunun kapağı açık unutuldu #7


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