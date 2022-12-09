Petrol
76.66
0.67%
Euro
19.6777
-0.05%
Dolar
18.6449
0.04%
Altın
1.075
0.38%
Borsa
4938
1.68%
Bitcoin
324.835
2.10%
BTXN Coin
5.10
0.00%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizemli fotoğraf karesinin sırrı çözüldü

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizemli fotoğraf karesinin sırrı çözüldü

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, suç dosyası kabarık olan Hamza Güler'le fotoğraf kareleri olduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 14:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, geçtiğimiz gün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kabulünden fotoğraf karesini, sosyal medya hesabından paylaşması kamuoyunun gündemine oturdu.

    Paylaşılan fotoğrafta ise Bakan Soylu, ikili fotoğraftan sadece CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun karesini koyup, diğer kişinin kim olduğu hakkında bir hayli merak uyandırdı.

    "Bilumum kaçkınların sözcüsü..."

    Bakan Soylu, paylaşımında ise "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun.

    "Mansur, Ekrem ellerini ovuşturacak"

    4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak." ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu nun gizemli fotoğraf karesinin sırrı çözüldü #1

    Suç makinesi çıktı

    Bugün ise o fotoğraf karesinin sırrı çözüldü.

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun poz verip hediyeleştiği ismin, adli sicili suçlarla dolu olan Hamza Güler olduğu tespit edildi.

    Uyuşturucudan cezaevine girdi

    Uyuşturucu madde ticaretinden resmi belgede sahteciliğe, kasten adam yaralamadan hırsızlığa sicili kabarık olan Hamza Güler'in, en dikkat çeken dosyası ise uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan  cezaevine gönderilmesi oldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu nun gizemli fotoğraf karesinin sırrı çözüldü #2Kemal Kılıçdaroğlu nun gizemli fotoğraf karesinin sırrı çözüldü #3

    Kemal Kılıçdaroğlu nun gizemli fotoğraf karesinin sırrı çözüldü #4


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Çinli BYD, Avrupa'da otomobil fabrikası kuracak
    Otomobil

    Çinli BYD, Avrupa'da otomobil fabrikası kuracak

    Örümcek Adam 3 filmi ne zaman çekildi? Spider-Man 3 konusu ve oyuncuları!
    Medya

    Örümcek Adam 3 filmi ne zaman çekildi? Spider-Man 3 konusu ve oyuncuları!

    Görüş Bildir