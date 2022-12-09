Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizemli fotoğraf karesinin sırrı çözüldü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, suç dosyası kabarık olan Hamza Güler'le fotoğraf kareleri olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, geçtiğimiz gün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kabulünden fotoğraf karesini, sosyal medya hesabından paylaşması kamuoyunun gündemine oturdu.

Paylaşılan fotoğrafta ise Bakan Soylu, ikili fotoğraftan sadece CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun karesini koyup, diğer kişinin kim olduğu hakkında bir hayli merak uyandırdı.

"Bilumum kaçkınların sözcüsü..."

Bakan Soylu, paylaşımında ise "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun.

"Mansur, Ekrem ellerini ovuşturacak"

4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak." ifadelerini kullandı.

Suç makinesi çıktı

Bugün ise o fotoğraf karesinin sırrı çözüldü.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun poz verip hediyeleştiği ismin, adli sicili suçlarla dolu olan Hamza Güler olduğu tespit edildi.

Uyuşturucudan cezaevine girdi

Uyuşturucu madde ticaretinden resmi belgede sahteciliğe, kasten adam yaralamadan hırsızlığa sicili kabarık olan Hamza Güler'in, en dikkat çeken dosyası ise uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan cezaevine gönderilmesi oldu.