CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP Lideri, Gara şehitleri için "Hepimizin içi yanıyor. şehitler üzerinden siyasi hesaplaşma doğru değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 8 ay sonra Meclis'te bulunan Enis Berberoğlu da grup toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, Gara'da terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşımızı katletmesi ve Enis Berberoğlu vardı.

CHP Lideri, Gara'daki PKK katliamıyla ilgili olarak, "Gara şehitlerimiz var. Hepimizin içi yanıyor. Şehitler üzerinden siyasi hesaplaşma doğru değil. Bilgi edinmeye çalıştık, bilgiler parça parça gelmeye başladı." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ENİS BERBEROĞLU, PARLEMENTONUN BİR ÜYESİ OLARAK GÖREVİ BAŞINDADIR"

"Dünya siyaset tarihinin en anlamlı ve en uzun yürüyüşünü yaptık. Adına Adalet Yürüyüşü dedik. Olmayan bir şey için yürüyor, istiyorduk. Memlekette adalet yok. Adaletin eli kolu bağlanmıştı. İradesi ipotek altına alınmıştı. Yargı kararları uygulanmıyor. Hiçbir ayrım yapmadık, kim adalet istiyorsa onun yanında olduk. Bugün de aynı noktadayız. Biz onun adalet talebini yerine getirmek için her türlü kavgayı vermeye hazırız. Enis Berberoğlu için düşünebiliyor musunuz, Türkiye'deki yargının durumunu? Bir mahkeme beraat, bir başka mahkeme ömür boyu müebbet veriyor. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var diyor, alttaki mahkeme uygulamam diyor. Ne demek AYM diyor? Ben hükümü bana talimat veren saraydan alıyorum diyor. Bugün o saray yerle bir oldu. Biz amacımıza ulaştık, Enis Berberoğlu şimdi parlamentonun onurlu bir üyesi olarak görevinin başındadır.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşması ViDEO



"HSK'YA SORUYORUM"

Daha bizim söyleyeceklerimiz var. AYM son kararında, 'Türlü bahaneler ve hukuk tanımaz tutum ve davranışlarla bireylerin temel hak ve özgürlüklerine neden olacak şekilde anayasanın öngördüğü karşı koymalara keyfi kararlara hiçbir hukuk sistemin müsaade edilemez. Hukuk devletinde anayasal hükümlere uymamanın ilgililer açısından idari sorumluluklar doğuracağı açıktır' diyor. AYM ikinci kez karar vermek zorunda kaldı. İlk kararı uygulamayan yargıcın o görevden alınması lazım. HSK'ya soruyorum, bu kişi hala görevinde mi değil mi? Hala görevini sürdürüyorsa, o zaman sen kimin hakkını savunuyorsun?

"HEPİMİZİN İÇİ YANIYOR"

Gara şehitlerimiz var. Hepimizin içi yanıyor. Şehitler üzerinden siyasi hesaplaşma doğru değil. Bilgi edinmeye çalıştık, bilgiler parça parça gelmeye başladı. Açıklamayı Malatya Valisi yaptı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan bir kişi var. Neden vali açıklama yapıyor? Benzer olay İdlib'de de olmuştu. 33 vatandaşımız şehit edilmişti, açıklamayı Hatay Valisi yaptı. Eksikliklerini biliyorlar çünkü.

Gara şehitlerimiz 5-6 yıldır PKK'nın elindeydi. 5-6 yılda ne yapıldı. Biz devamlı hatırlattık, kaçırılmalarını devamlı Meclis'e taşıdık. Devamlı hatırlatıldı, bizim içimiz yanıyor. Öyle bir noktaya gelindi ki adeta şehitler üzerinden hesaplaşan Türkiye olduk. Vicdanı olan bir toplumda şehitlerin ayrı bir yeri vardır. Bir tweet üzerinden kıyameti kopardılar. Aileler defalarca geldiler, kapıları çaldılar. Olaya iktidarın el atması gerekiyor dedik, biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Çocukları terör örgütünün elinde olan ailelerle basın toplantıları düzenlendi."