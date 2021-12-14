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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası son yolculuğuna uğurlandı

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 82 yaşında hayata veda eden halası Güllü Özdoğan, memleketi Tunceli'de defnedildi.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 17:53
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası son yolculuğuna uğurlandı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün halası Güllü Özdoğan'ın vefatıyla sarsıldı.

    82 yaşında hayatını kaybeden Güllü Özdoğan'ın cenazesi, bugün Ataşehir'de bulunan Mustafa Kemal Cemevi'ne getirildi.

    TUNCELİ'DE DEFNEDİLDİ

    Cenaze törenine Özdoğan'ın ailesi ve çok sayıda yakını katıldı.

    Özdoğan, cenaze namazı kılındıktan sonra memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyünde toprağa verildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası son yolculuğuna uğurlandı

    Kemal Kılıçdaroğlu nun halası son yolculuğuna uğurlandı #1

    Kemal Kılıçdaroğlu nun halası son yolculuğuna uğurlandı #2

    Kemal Kılıçdaroğlu nun halası son yolculuğuna uğurlandı #3

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