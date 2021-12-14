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- Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası son yolculuğuna uğurlandı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası son yolculuğuna uğurlandı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 82 yaşında hayata veda eden halası Güllü Özdoğan, memleketi Tunceli'de defnedildi.
- DHA
- 14.12.2021 - 17:42
- Güncelleme : 14.12.2021 - 17:53
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün halası Güllü Özdoğan'ın vefatıyla sarsıldı.
82 yaşında hayatını kaybeden Güllü Özdoğan'ın cenazesi, bugün Ataşehir'de bulunan Mustafa Kemal Cemevi'ne getirildi.
TUNCELİ'DE DEFNEDİLDİ
Cenaze törenine Özdoğan'ın ailesi ve çok sayıda yakını katıldı.
Özdoğan, cenaze namazı kılındıktan sonra memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyünde toprağa verildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası son yolculuğuna uğurlandı