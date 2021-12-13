Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası vefat etti

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu son kez toplanıyor

Nureddin Nebati: Göreceksiniz, ekonomi çok hızlı düzelecek

Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağış uyarısı

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