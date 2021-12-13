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Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası vefat etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan'ın vefat ettiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 16:25
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü...
Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti.
CENAZE TÖRENİ YARIN 4'TE
Özdoğan'ın cenaze töreni 14 Aralık Salı günü saat 16'da İstanbul Mustafa Kemal Cemevi'nde düzenlenecek.
TUNCELİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Cenaze töreninin ardından Özdoğan'ın naaşı, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyünde toprağa verilecek.