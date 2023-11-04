Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hançer' sözüne İyi Partililerden sert tepki Kurultay konuşmasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e gönderme yaparak 'Seçime sırtımdaki hançerlerle girdim' sözlerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'na, İyi Partililer sosyal medya hesaplarından tepki yağdırdı.

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CHP'nin beklenen kurultayında yeni genel başkanını belirlemesine saatler kaldı.

Ankara Spor Salonu'nda CHP 38. Olağan Kurultayı gerçekleştiriliyor.

Açılış yapılması ve divan başkanı ile kurulunun seçilmesinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı.

Kendi döneminde 'CHP'nin başarılarından' söz eden Kılıçdaroğlu, kaybedilen Mayıs seçimlerine de değindi.

Kılıçdaroğlu, Akşener'i hedef aldı

Seçime kısa süre kala aday belirleme sürecinde masayı deviren Meral Akşener'i hedef alan Kılıçdaroğlu, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım." dedi.

kulislerde, bu sözlerin parti içindeki değişimciler için kullanıldığı görüşü konuşulsa da kamuoyunda sözlerin adresinin Meral Akşener olduğu görüşü hakim.

İyi Partililer ateş püskürdü

Bu kapsamda İyi Parti cephesinde ani ve sert bir tepki yükseldi.

İyi Parti'nin kurultay gözlemcilerinin salonu terk ettiği belirtilirken birçok partili de sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü.

Kılıçdaroğlu'nu zorbalık suçlayandan dolandırıcı Sülün Osman'a benzetene kadar onlarca İyi Partili açtı ağzını yumdu gözünü.

"Sen Selo’ya selam söylemeye devam et"

Kılıçdaroğlu'nun kürsüde, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam göndermesine de tepki gösteren İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Sen Selo’ya selam söylemeye devam et, sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay, koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et, sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP GB Apoleti bile fazlaymış…

"Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için milletin sırtına hançeri sapla"

Kılıçdaroğlu'nun delegelerin duygularıyla oynadığını söyleyen İyi Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ise, "Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için milletin sırtına hançeri sapla bugun de partinin başında kalabilmek için sırtımda hançer yaraları var diye delegenin duyguları ile oyna. Hadi oradan!" dedi.

İyi Parti'nin en medyatik isimlerinden Mehmet Aslan da sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenler arasındaydı.

"Utanmaz, Allah’tan korkmazlar"

Paylaşımında Meral Akşener'e hitap eden ve kendisiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşan Aslan, şu ifadeleri kullandı:

Sana ve Türk Milleti’ne hainlik edenler seni hainlikle suçluyorlar! Utanmaz, Allah’tan korkmazlar… Seni yürü bildiğin yolda dosdoğru, eğrisi belasını bulur! Ne kadar haklıymışsın Liderim!

Sülün Osman'a benzetti

Meral Akşener'e danışmanlık yapan isimler arasında yer alan akademisyen Burak Bilgehan Özpek ise Kılıçdaroğlu'nu dolandırıcı Sülün Osman'a benzetti.

Özpek, Sülün Osman hakkında eski bir gazete küpürünü paylaştı.

Küpürde, "Meşhur dolandırıcı Sülün Osman cezaevinde 'alınteri ile yaşamak' konulu bir konferans verdi." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

"En iyisini biz biliriz diyorlar"

Sözlerin muhatabı Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının hemen ardınan sosyal medya hesabından eski grup konuşmasından bir kesit paylaştı.

Akşener'in paylaştığı kesitte, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı aday belirleme sürecine atıf yaptığı, "Gelin millete soralım, milletin iradesi esastır' diyoruz 'en iyisini biz biliriz' diyorlar. Milletin tercihleri tercihlerini yok sayan dayatmalara karşı çıkıyoruz sanki kötü bir şeymiş gibi yüzlerini çarpıtarak sağcı diyorlar." sözleri yer aldı.