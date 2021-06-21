Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ittifak sorusuna cevabı

Kılıçdaroğlu CHP'nin HDP ile ittifak yapıp yapmayacağı sorusuna, “HDP’nin ittifaka hazır olduğunu ilk defa sizden duyuyorum." sözleriyle cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te katıldığı Belediye Başkanları Çalıştayı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'na, CHP’nin HDP ile ittifak yapıp yapmayacağı da soruldu.

"İLK DEFA SİZDEN DUYUYORUM"

CHP Lideri, HDP'nin ittifaka hazır olduğunu ilk kez gazetecilerden duyduğunu ifade ederek HDP'lilerin ittifakta yer almadıklarına dair açıklamalarını hatırlattı.

KIlıçdaroğlu, “HDP’nin ittifaka hazır olduğunu ilk defa sizden duyuyorum. Benim bildiğim genel başkanları açıklama yapıp, ‘Biz ittifak içinde değiliz. İttifak da yapmayacağız’ dedi. İttifak yaparlar, yapmazlar, böyle bir niyetleri var mı, yok mu, ben bilemem. Bizim ittifakımız bellidir. Kimlerle beraber masaya oturduğumuz bellidir. Yerel seçimlerde de diğer seçimlerde de kamuoyuna açıkladık. Türkiye’de iki ittifak var. Bir devleti soyulacak olan organ olarak görev alan bir ittifak var. Diğer ittifak da milliyetçi ve yurtseverlerin ittifakıdır. Biz ikinci ittifakta yerimizi aldık.” dedi.