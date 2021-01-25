Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi: Başbakanlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı rakip olmaya çekinen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sistemi değiştirerek Başbakan olmayı planladığı siyaseti kulislerinde konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında bugüne kadar girdiği tüm seçimleri kaybetti.

10 seçim hezimeti nedeniyle zaman zaman liderliği sorgulanan ancak partide kurduğu dikta sistemiyle eleştirilere izin vermeyen Kılıçdaroğlu, siyasi geleceğe dair yeni planlar yapmaya başladı.

HDP'nin gizli bir şekilde desteklediği ittifakla seçimleri kazanmayı hedefleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmaya sıcak bakmamaya başladı.

PASİF CUMHURBAŞKANI ARIYORLAR

Millet İttifakı'nın ortak aday çıkarması için çalışma yapan Kılıçdaroğlu, pasif bir cumhurbaşkanı olacak isim arayışında. Kılıçdaroğlu'nun asıl hedefi, Başbakan olmak.

CHP Lideri, seçimleri kazanıp sistemin değiştirilmesi durumunda Başbakan olmak istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiği ilk günden bu yana sürekli halkla birlikte olması ve illere ziyaretlerde bulunmasını doğru bulmayan Kılıçdaroğlu yönetimi, yeni dönemde Cumhurbaşkanı'nın sembolik olmasından yana.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK

CHP içerisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için birçok isim gündeme geliyor.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve İlhan Kesici zaman zaman CHP'nin gündemine gelen isimler arasında.

İYİ PARTİ: ADAYIMIZ AKŞENER

CHP'de bu planlar yapılsa da İyi Parti kanadında yapılan planlar oldukça farklı.

İyi Partililer, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor.

Akşener de yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacağını her fırsatta dile getiriyor.