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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz torunları oldu

    Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem'in eşi Mine Kılıçdaroğlu, ikiz bebek dünyaya getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 12:54
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz torunları oldu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci kez dede olmanın mutluğunu yaşadı.

    Çifte mutluluk yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile gelini Mine Kılıçdaroğlu'nun ikiz çocukları dünyaya geldi.

    BARIŞ VE İPEK İSMİNİ VERDİLER

    Mine ve Kerem çifti, ikizlere ‘Barış’ ve ‘İpek’ ismini verdi.

    Kılıçdaroğlu’nun Duru adında bir torunu daha var.

    Kemal Kılıçdaroğlu nun ikiz torunları oldu #1


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