Euro
9.4635
-0.13%
Dolar
7.809
-0.05%
Altın
467.64
1.35%
Borsa
1.33
-0.07%
Bitcoin
149.524
-0.09%
EXEN Coin
11.03
-0.98%
12ºC
İstanbul
Yağmur 12 C
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali AK Partilileri güldürdü

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali AK Partilileri güldürdü

    Meclis'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Allah'ın izniyle iktidar olacağız" demesi üzerine Binali Yıldırım ile Numan Kurtulmuş arasında gülüşmeler yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 18:35
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 18:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bütçe görüşmelerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin ilk seçimlerde iktidardan düşeceğini iddia etti.

    CHP'NİN İKTİDAR HAYALİ GÜLDÜRDÜ

    CHP Lideri, konuşmasının devamında "Allah'ın izniyle ilk seçimde iktidar olacağız" dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine CHP sıralarındaki millletvekilleri ayağa kalkıp alkış tuttu.

    O anlarda Binali Yıldırım'ın Numan Kurtulmuş'a bir şey söylediği ve ikilinin uzun süre gülüştüğü objektiflere yansıdı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali AK Partilileri güldürdü VİDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu nun iktidar hayali AK Partilileri güldürdü #1

    Kemal Kılıçdaroğlu nun iktidar hayali AK Partilileri güldürdü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir