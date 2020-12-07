Meclis'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Allah'ın izniyle iktidar olacağız" demesi üzerine Binali Yıldırım ile Numan Kurtulmuş arasında gülüşmeler yaşandı.

Bütçe görüşmelerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin ilk seçimlerde iktidardan düşeceğini iddia etti.

CHP'NİN İKTİDAR HAYALİ GÜLDÜRDÜ

CHP Lideri, konuşmasının devamında "Allah'ın izniyle ilk seçimde iktidar olacağız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine CHP sıralarındaki millletvekilleri ayağa kalkıp alkış tuttu.

O anlarda Binali Yıldırım'ın Numan Kurtulmuş'a bir şey söylediği ve ikilinin uzun süre gülüştüğü objektiflere yansıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali AK Partilileri güldürdü VİDEO