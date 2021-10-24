Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretinde gergin anlar

Açılış töreni için gittiği Karabağlar'da Türkiye'deki sorunları çözme vaadinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine şikayette bulunan vatandaşlara sert ifadelerle yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi temel atma töreni ve Karabağlar Belediyesi toplu açılış törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülmeyecek bir sorunu olmadığını belirtti.

"BELEDİYE TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİYOR"

Her sorunu inançla, kararlılıkla çözeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımız sizlere hizmet etmek için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. ‘Sakın şikayet etmeyeceksiniz. Bütün engelleri aşıp İzmirlilere hizmet edeceksiniz’ dedim. Hepinizin önünde bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında Karabağlar Belediyesine tepki

KADIN VATANDAŞTAN TEPKİ: 16 AYLIK MAAŞIM VERİLMEDİ

Törende ezan okunduğu sırada Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda keserken, bir kadın vatandaş tören alanında sesini yükseltti. Karabağlar Belediyesi'ndeki işinden haksız yere çıkarıldığını ifade eden kadın, “Ben sesimi duyurmak istiyorum. Ben işimi, ekmeğimi istiyorum. 16 aylık maaşımı alamadım. Ben hep CHP'ye oy verdim, ailem hep CHP'ye oy verdi. Ben bu haksızlığı kabul etmiyorum.” dedi.

Tepkili kadına ise CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan müdahale etti.

KILIÇDAROĞLU ŞİKAYETLERİ TEPKİYLE KARŞILADI

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nu tören alanı girişinde, ellerinde dövizlerle Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bitirilmemesini protesto eden grupla karşılaştı. Bunun üzerine araçtan inen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla görüştü.

Mahalle sakinlerinden Eray Uslu, Kılıçdaroğlu'na, kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için yıllardır yeni evlerine geçemediklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Uslu'nun isyanına,"Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Hükümet'le konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." ifadeleriyle yanıt verdi. Uslu da bunun üzerine "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" dedi.

"BANA ONLARI SÖYLEME KARDEŞİM..."

Kılıçdaroğlu, 3 çocuğu olduğunu söyleyen bir mağdura da kızarak, "Bana onları söyleme kardeşim, aldığın dairenin fiyatı kaça çıkıyor?" dedi.

Vatandaşlardan Emine Demir de yaşananların ardından Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Kılıçdaroğlu buraya temel atmaya geldi ya, buraya gelmeyecekti, bizim evlerin temelini atacaktı." şeklinde konuştu.