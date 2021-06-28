Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapak fotoğrafındaki gençler ortaya çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Twitter hesabındaki kapak fotoğrafında yer alan gençlere ait fotoğraflar, Shutterstock'tan parayla alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medya hesabı Twitter'daki kapak fotoğrafı, kamuoyunun gündemine oturdu.

2023 yılında yapılacak seçimler için şimdiden hazırlıklara başlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, oy için "Z" kuşağı denilen yeni nesil genç kitleye yöneldi.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'daki kapak fotoğrafında gençlere yer verdi.

Fotoğrafdaki gençleri CHP'li gibi gösterip üzerine de "Gençlik burada" yazdıran Kılıçdaroğlu, sosyal medyanın diline düştü.

GENÇLİK SHUTTERSTOCK'TA

Kılıçdaroğlu'nun, kapak fotoğrafında yer alan gençlere ait fotoğrafların, görsel, video ve müzik sağlayıcısı Shutterstock'tan parayla alındığı ortaya çıktı.