Faturasını ödemediği için elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu, karanlıkta geçen 1 haftalık sürecin derlendiği videoyu YouTube kanalından paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılı başında gelen elektrik zammına karşı protestoya başlamış ve zamlar geri alınana kadar fatura ödemeyeceğini açıklamıştı.

3 aylık sürecin ardından Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi.

Bu gelişmenin ardından 1 haftayı karanlıkta geçiren Kılıçdaroğlu ailesi, haftanın sonunda faturayı ödedi.

1 hafta karanlıkta nasıl geçti videosu

O süreç geride kaldı fakat Kılıçdaroğlu bu konudaki açıklamalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda CHP lideri Kılıçdaroğlu, 1 haftalık sürecinin derlendiği bir videoyu YouTube kanalından paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta geçen 1 haftası ViDEO

Lamba ışığında traş

Kılıçdaroğlu'nun, faturayı ödeyebilecek güçte olduğunu fakat aynı durumu yaşayanların sesi olma adına böyle bir protestoya başvurduğunu belirttiği videoda, lamba ışığında kitap okuduğu, traş olduğu, eşiyle birlikte torunlarının fotoğraflarına baktıkları, yemek yedikleri anlar yer aldı.

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi

Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilçe ilçe mitingler düzenleyerek dolaştığı Karadeniz turu esnasında gelmesi dikkat çekti.

Zira söz konusu gezi, İmamoğlu meydanlardan sık sık Kılıçdaroğlu'na selam ve minnet duygularını gönderse de, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir meydan okuma olarak değerlendirildi.