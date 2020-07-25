Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu devretmeye niyeti yok

CHP Lideri, genel başkanlık seçiminde 80 il başkanının imzasıyla 6. kez aday oluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay hazırlıklarının sonuna geldi.

Kılıçdaroğlu, kendi atadığı 80 il başkanının imzasıyla 6. kez aday olacak.

ÜÇ RAKİBİ ÇIKTI

CHP Lideri'nin kurultayda üç rakibi var: İlhan Cihaner, Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı.

Aday adayı olan üç isim, rakip olabilmek için önce 68 delegenin imzasını almaya çalışacak.

Parti kulislerinde imza sayısına ulaşsalar bile delegelerin Kılıçdaroğlu'nun kontrolünde olduğu için adayların şansının olmadığı konuşuluyor.

CHP kurultayındaki slogan da belirlendi.

HEDEF İKTİDAR

Partililer salona "Hedef iktidar", "Özgür toplum için iktidar" pankartlarını asacak.