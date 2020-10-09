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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maraş sorusuna verdiği tepki

    Kılıçdaroğlu gerçekleştirdiği basın toplasında muhabirin Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili sorusuna 'Pardon, Maraş' şeklinde yanıtı alay konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 17:08
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maraş sorusuna verdiği tepki

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün DEVA Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan kameraların karşısına geçti.

    Düzenlenen basın toplantısına Kılıçdaroğlu'na yöneltilen Kapalı Maraş sorusu damga vurdu.

    PARDON MARAŞ?

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kapalı Maraş' gafı sosyal medyada alay konusu oldu.

    Gazetecinin bir bölümü tekrar halka açılan Kapalı Maraş'la ilgili görüşünü sorması üzerine Kılıçdaroğlu büyük şaşkınlık yaşadı.

    ''Pardon, Maraş?'' şeklinde tepki veren Kılıçdaroğlu'na partililer, Kıbrıs, Maraş şeklinde hatırlatmalar yaptı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kapalı Maraş'ın açılmasından haberi yok İZLE

    NİYE TAMAMINI AÇMIYORLAR?

    Soruyu anladıktan sonra Maraş hakkında düşüncelerini paylaşan CHP Lideri "Maraş'ın tamamın açılması lazım. Niye sahili açıyorlar? Niye tamamını açmıyorlar? Maraş'ın tamamını açacaklar ve KKTC'nin tanınması için Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün ülkeler nezdinde girişimde bulunması lazım, bunu yapacaklar." ifadelerini kullandı.

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