Kemal Kılıçdaroğlu'nun memur tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap

Kılıçdaroğlu'nun tehditvari sözleri sonrası memurlara çağrıda bulunan Erdoğan, "Sakın bu oyunlara gelmeyin, memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi’nde AKP Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun memur çağrısına tepki gösterdi.

"SEN KİMSİN DE BENİM MEMURUMU TEHDİT EDİYORSUN"

Erdoğan memurlara seslenerek, "Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun? Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen kimsin

"CHP'NİN PROVOKASYONLARI ARTIYOR"

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri şu şekilde:

"2023'te sandıkları patlatmaya var mıyız? Durmak yok, yola devam, çok çalışacağız. 2023 senesi yaklaştıkça CHP'nin başını çektiği muhalefetin provokasyonları da artıyor. Yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar, daha sonra gençlerimizi galeyana getirmek istediler. Kadrolu militanlarını öne sürerek üniversite gençliğimizi provoke etmek istediler. Neler demediler memurlara, öğretmenlere, tehdit ettiler.





"SİZ GÖREVİNİZİ YAPTIKÇA BUNLAR KILINIZA DOKUNAMAZLAR"

Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun? Sen kimsin de bu ülkede alnının akıyla gelip bir kariyer almış memuru tehdit ediyorsun? Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz.





"BELEDİYELERDEN İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİ ATIYORLAR"

Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Bunun bedelini de ödeyecekler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, çıkacak. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP'nin yalan terörüne maruz kalmasın."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden paylaştığı videoda bürokratlara tehditler savurmuştu.

18 Ekim'i milat olarak belirleyen Kemal Kılıçdaroğlu, o günden itibaren herkesin yaptığı iş nedeniyle hesap vereceğini söylemişti.

Bunun son çağrı olduğunun altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, bu emirleri verenlerin de affedilmeyeceğini belirtmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tehditvari sözler: Hesap verecekler

.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kılıçdaroğlu ağabeyinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibarıyla, bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız.

Pazartesi itibarıyla durun. Size bunları yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbette. Çünkü, Sadi'nin dediği gibi; 'zalimleri bağışlamak, yoksullara cefadır'. Kurumları şahsın ahırına çevirenler elbette hesap verecek."