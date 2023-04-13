Kemal Kılıçdaroğlu’nun minibüs tiyatrosu deşifre oldu: Özel jetle iftara gitti 6'lı masa liderleriyle birlikte Adıyaman'a iftara katılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun minibüs ile yolculuk yaptığı görüntüler servis edildi. Kılıçdaroğlu'nun minibüs tiyatrosunu ise Bakan Mustafa Varank çürüttü. Kılıçdaroğlu'nun iftara özel jetle gittiği ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta yaptığı paylaşımlarla halktan biri olduğunu göstermeye çalışıyor.

Evinde çektiği videolarla mütevazi bir hayat portresi veren Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi programa katılmak üzere deprem bölgesine gitti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masa liderleri, Adıyaman'da Saadet Partisi Aşevi Çadırı'nda iftara katıldı.

Özel jet kullandı

Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakları satacağı vaadinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'a özel jet ile gitti.

Saati 12 bin dolar

Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a gitmek için kullandığı jetin saatinin 12 bin dolar olduğu öğrenildi.

Tüm masa üyeleriyle birlikte iftara katılan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada medya algı çalışması başlatıldı.

Özgür Özel minibüs görüntülerini paylaştı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masa liderlerinin Adıyaman'da bir minibüsün içerisinde seyahat ettiği görüntüleri paylaştı.

"Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik.



Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü.



14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!

Bakan Varank gerçeği ortaya çıkardı

Muhalefetin bu algı operasyonunu ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çürüttü.

Mustafa Varank, daha önce "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır." diyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"İşte tam olarak takiye budur"

Sosyal medya hesabından uçağın görselini kullanan Varank, şunları ifade etti: