CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Her muhtarlığın bir bütçesi olmalı" diyerek muhtarların emlak vergisinden yararlanmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve bazı konfederasyon üyeleri ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini anlatan Kılıçdaroğlu, muhtarlar için harika projeleri olduğunu belirtti.

CHP'li belediyelerin muhtarların elektrik, internet gibi giderlerini karşılamaya çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu, bazı belediye başkanlarının ise muhtarlar için "tek tip binalar" yaptığını anlattı.

CHP'li çoğu belediye başkanının, muhtarların sorunlarıyla ilgilenmesi için bir belediye başkan yardımcısını görevlendirdiğini de bildiren Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

HER MUHATARLIĞIN BÜTÇESİ OLMALI

"Her muhtarlığın bir bütçesi olmalı. Bunu ilk CHP dillendiriyor. Niye olmuyor muhtarların bütçesi, siz seçimle gelmediniz mi? Seçimle geldiniz. Üstelik siyasi partilerden çok daha demokratik bir şekilde seçiliyorsunuz. Bir siyasi kimlikle değil, adınızla çıkıyorsunuz mahallenin ya da köyün önüne. Sizin diğer seçimle gelenlerden ne farkınız var? Hiçbir farkınız yok ama sizin taleplerinizin yerine getirilmediği bir tablo var. Bu tabloyu ortadan kaldırmak lazım.

MUHTARLIK KANUINU ÇIKSIN

Bir muhtarlık kanunu çıkmalı. Muhtarların bütün görevlerini, bütün amaçlarını belirleyen tek bir kanun olmalı. Biz bunu savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz. Ayrıca sosyal yardımların politize edilmemesi ve sosyal yardımların da muhtarlar aracılığıyla dağıtılması gerekiyor. Çünkü bir mahallede, bir köyde kimin durumu iyidir, kötüdür en iyi muhtar bilir."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarlar için emlak vergisi talebi VİDEO

EMLAK VERGİSİNDEN MUHTARLAR DA YARARLANSIN

Belediyelerin emlak vergisi gelirinden muhtarlara yüzde 1 kaynak aktarılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye Belediyeler Birliği var, niye muhtarlar birliği yok? Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı ki hepinizin ortak hedefini belirleyen, hepinizin sorunlarını dile getiren bir makam olmalı." dedi.

ÖDENEKLERİ REDDEDİN

Muhtarlara ödenek verildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı, milletvekili ödenek mi alıyor?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, muhtarlardan ödenek uygulamalarını reddetmelerini istedi.

Belediyeler Kanunu'na göre bir belediyenin muhtarlıkla ortak proje yapamadığını aktaran Kılıçdaroğlu, bunun değişmesi gerektiğine işaret etti.