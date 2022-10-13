Kemal Kılıçdaroğlu'nun New York'tan Washington'a araba yolculuğu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, New York'tan hava yolu ile Washington'a gitmesi beklenirken, Pennsylvania üzerinden kara yolunu seçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD turu devam ediyor.

İlk olarak Massachusetts eyaletinde Boston şehrindeki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nü (MIT) ziyaret eden Kılıçdaroğlu burada bilim insanları ile bir araya geldi.

Daha sonra komşu eyalete geçen CHP lideri New York Manhattan'da temaslarda bulundu.

Hava'dan Washington planı iptal oldu

Kılıçdaroğlu'nun programına göre hava yolu ile Washington, DC'ye geçmesi planlanırken hava yolundan vazgeçildi.

Pennsylvania üzerinden k aradan gitti

New York'taki temaslarını bitiren Kılıçdarolu kara yolu kullanarak Pennsylvania'yı geçerek Washington'a geldi.

Kılıçdaroğlu'nun programındaki bu değişiklik için bir açıklama yapılmazken 8 saat süren başkent yolculuğunda farklı ziyaretlerde bulunup bulunmadığı sorusu da akıllara geldi.

8 saatin sonunda Washington'a ulaşan Kılıçdaroğlu, burada John Hopkins Üniversitesindeki temaslarına başladı.